PP traça estratégias para eleição de 2024

Eleições municipais do ano que vem serão dia seis de outubro

Os Progressistas (PP) realizaram na manhã desta segunda-feira (6) a tradicional reunião mensal das bancadas estadual e federal. O encontro serviu para debater e definir estratégias e ações de olho nas eleições municipais de 2024.

Com cinco deputados federais, quatro estaduais e com um dos maiores tempos de televisão, o PP é uma das forças políticas mais relevantes do Paraná. O partido planeja lançar candidatos a prefeito e chapas completas de vereadores nas principais cidades do Estado.

Participaram da reunião na sede da legenda em Curitiba a presidente do Progressista no Paraná, deputada estadual Maria Victoria; o tesoureiro-nacional da legenda, secretário Ricardo Barros; os deputados federais Pedro Lupion, Tião Medeiros, Toninho Wandscheer; o deputado estadual, Soldado Adriano José; o secretário-geral da legenda, Daniel Cordeiro, e o diretor-geral da secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, Christiano Puppi. Os deputados federais Dilceu Sperafico e Marco Brasil e os estaduais Paulo Gomes e Matheus Vermelho participaram por meio de videoconferência.