Prefeito entrega anteprojeto com revisão de Plano

Solenidade aconteceu na Casa da Cultura de SAP

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina , por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Conselho do Plano Diretor entregou neste terça-feira, 27, para a Câmara de Vereadores, o anteprojeto de Lei com ajustes para o Plano Diretor Municipal.

A solenidade foi feita na Casa da Cultura e contou com a apresentação detalhada de como foi a análise e elaboração do novo plano, elaborado pela prefeitura junto a uma empresa especializada no setor, com o objetivos e atualizações pertinentes ao desenvolvimento urbano do município.

A entrega solene foi feita pelo prefeito José da Silva Coelho Neto e o vice-prefeito Francisco Monteiro ao presidente da Câmara Edson Muniz Gonçalves. A entrega do anteprojeto de lei é a consolidação do processo por parte da Prefeitura. A avaliação para possível aprovação se dá agora no âmbito do Legislativo municipal.