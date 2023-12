Prefeitura de Santo Antônio REATIVA o CHAFARIZ de Praça

Na praça Frei Cristovão Capinzal

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina anuncia com entusiasmo a reativação do chafariz na Praça Frei Cristovão. O projeto de remodelação, foi liderado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Secretaria de Obras, sob a direção do Secretário Luís Carlos da Silva, alcançando o objetivo de revitalizar esse importante ponto da cidade.

Luis Carlos expressou sua satisfação pelo trabalho realizado, destacando o comprometimento da equipe. ” Reativar o chafariz não é apenas uma questão estética, mas, um ato de preservação da nossa história e um presente para a comunidade”, afirmou Silva.

O prefeito Zezão também elogiou a iniciativa, salientando a relevância de projetos que resgatam a identidade local. “A remodelação do chafariz na Praça Frei Cristovão é um passo importante na valorização do nosso patrimônio e na promoção de espaços públicos mais agradáveis para todos os cidadãos”, declarou o prefeito.

Os moradores de Santo Antônio da Platina agora podem desfrutar de uma praça renovada, resgatando a beleza e a importância histórica do chafariz. A iniciativa reflete o compromisso da administração municipal em melhorar a qualidade de vida e preservar as raízes da comunidade.