Prefeitura promove eventos para o Dia da Mulher em S.Antônio

Em Santo Antônio da Platina nesta quarta-feira

A prefeitura de Santo Antônio da Platina deu iniciou hoje a uma série de eventos em comemoração ao dia 8 março, Dia Internacional da Mulher. As ações acontecem durante toda a semana promovida pelas secretarias de Saúde e Assistência Social.

A Secretaria de Saúde fará uma série de palestras com nutricionista e fisioterapeuta de 06 a 10 de março nas Unidades Básicas de Saúde do centro da cidade, bairro Vitória Régia, Santa Terezinha, povoado da Platina, Álvaro de Abreu, Vila Claro, Vila Sete e Vila Ribeiro. (Confira os horários na tabela).

A Secretaria de Assistência Social fará homenagens às mulheres no Centro de Convivência do Idoso (CCI), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e na quarta-feira (08) as ações se concentram na praça Frei Cristóvão a partir das 13h30, com aferição de pressão e glicemia, oficina de memorização, orientação jurídica, show de humor, poesia encenada, assessoria jurídica sobre a lei Maria da Penha, demonstração prática de beleza (manicure e pedicure) e sorteio de brindes.

O evento na praça é realizado em parceria com Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Conselho da Comunidade, Bella Center Cosméticos, Lar Jesus Adolescente, Farias Produções Artísticas e Departamento Municipal de Cultura.