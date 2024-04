Presidente EDIMAR Santos se reúne com Prefeita Suzie Pucillo

E com o superintendente de apoio aos municípios, Junior Weiller

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos visitou a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).

Na ocasião, reuniu-se com a 2ª tesoureira da Associação, presidente do Movimento Mulheres Municipalistas do Paraná e prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, e com o superintendente de Apoio aos Municípios do Governo do Paraná(Casa Civil), Junior Weiller.

A chefe do executivo estava acompanhada do vice-prefeito de Astorga, Geovani Conti, e do engenheiro Alexandre Gonçalves (foto).