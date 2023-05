Progressistas inauguram nova sede

Deputada Maria Victoria convida para inauguração

A presidente estadual do Progressistas, deputada Maria Victoria, convida para a inauguração da nova sede do diretório estadual. O evento em comemoração aos 28 anos de fundação do partido ocorre na próxima segunda-feira (22), às 18h30, em Curitiba.

“A nova sede estará preparada para atender os Progressistas de todo o Estado. Faz parte do processo de fortalecimento do partido para as próximas eleições”, afirma Maria Victoria.

A presidente estadual da legenda explica que a alteração do endereço passa também por um processo de eficiência e de corte de gastos. O custo mensal do aluguel foi reduzido em cerca de 50 %.

“A nova sede está localizada a poucas quadras do diretório anterior. Continuaremos bem próximos do Centro Cívico, facilitando o acesso dos progressistas ao Palácio Iguaçu, Assembleia Legislativa, Palácio das Araucárias, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e outros órgãos públicos”.

O evento deve contar com presença de deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, dirigentes estaduais e municipais e lideranças de várias regiões do Paraná.

Serviço:

28 anos do Progressistas e inauguração da nova sede do diretório estadual

Data: 22/05/2023

Horário: 18h30

Local: Rua José Sabóia Cortes, 129 – Ahu – Curitiba