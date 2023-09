Progressistas já têm guia à pré-candidatos

Presidente estadual reforça que documento lançado nesta terça-feira em Brasília é guia aos pré-candidatos

A presidente do Progressistas do Paraná, deputada estadual Maria Victoria, disse que a Agenda Central da legenda, lançada nesta terça-feira (19), em Brasília, será o guia para os candidatos do partido nas próximas eleições.

O documento traz 11 princípios e compromissos que servirão de alicerce para ações e políticas públicas dos progressistas. O texto foi apresentado pela senadora Tereza Cristina em reunião com a bancada federal.

“Como citou a nossa senadora Tereza Cristina, que coordenou esse trabalho brilhante, são valores essenciais e um compromisso com um Brasil e um Paraná melhores para todos.”, disse.

“Este documento será destinado a todos os nossos diretórios e pré-candidatos. A Agenda Central é o nosso guia para a definição das políticas públicas e também para a construção dos planos de governo que a ser apresentados à população nas eleições do ano que vem”, sustenta Maria Victoria.

AGENDA CENTRAL – Dividida em 11 pontos principais a Agenda Central é resultado de uma ampla discussão interna e define os princípios inegociáveis, de “cláusulas pétreas”, que nortearão as ações e as políticas para todos os filiados dos Progressistas.

“Importante dizer que essa proposta não é fruto apenas da reflexão e compromisso de nosso partido, mas também representa as aspirações de milhões de brasileiros que almejam um país mais igual, justo, próspero e íntegro”, destaca a senadora Tereza Cristina.

Os 11 pontos são: Respeito à Constituição Federal e Segurança Jurídica; Políticas Fiscais Equilibradas e Contra Aumento de Impostos; Investimentos e Valorização dos profissionais da Saúde e Educação; Liberdade Econômica e Direitos de Propriedade; Eficiência no Gasto Público e Gestão Profissional das Estatais; Investimento em Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável; Valorização do Turismo e Cultura Brasileira; Proteção Social e Inclusão: Valores Centrais para um Brasil Justo; Inovação, Flexibilidade Laboral e Política Externa; Liberdade Religiosa, Valorização da Família e da Vida e Segurança Pública, Combate às Drogas e à Corrupção.