Projeto cria “Semana dos Centenários do Paraná”

Para homenagear pessoas com 100 anos ou mais

Em uma iniciativa inovadora, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um projeto de lei nesta quarta-feira (26), na Assembleia Legislativa do Paraná, para instituir a “Semana dos Centenários do Paraná”, uma celebração anual dedicada às pessoas que alcançaram a marca dos 100 anos de idade.

“Em 2023, a Agência Estadual de Notícias do Paraná divulgou que a população paranaense com 100 anos ou mais cresceu 39% em 12 anos e o projeto apresentado por mim visa reconhecer e valorizar a contribuição dos idosos para a nossa sociedade! Um exemplo é o senhor Jovino Francisco Leal, que nasceu em 5 de maio de 1922, em Siqueira Campos, e combateu com muita honra e bravura na Segunda Guerra Mundial”, disse o deputado Cobra Repórter, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa.

Segundo o projeto de lei, a “Semana dos Centenários do Paraná” será realizada na primeira semana de outubro, em referência ao mês da publicação oficial do Estatuto da Pessoa Idosa, instituído pela Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. A escolha do mês sublinha a importância de promover os direitos e o respeito às pessoas idosas.

Os objetivos principais da semana incluem homenagear os cidadãos paranaenses que atingiram a idade de cem anos ou mais, reconhecer suas contribuições para o desenvolvimento da sociedade, promover a valorização e o respeito às pessoas idosas, e sensibilizar a sociedade sobre a importância dos cuidados e da atenção especial a esse grupo etário. Além disso, a semana busca estimular a criação de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos.

Durante a “Semana dos Centenários do Paraná”, diversas atividades serão promovidas, incluindo homenagens públicas, entrega de condecorações como medalhas e certificados, realização de eventos, palestras, seminários e debates sobre a longevidade, o processo de envelhecimento humano, a qualidade de vida e os direitos das pessoas idosas. Histórias de vida e depoimentos de centenários paranaenses também serão divulgados nos meios de comunicação, mediante autorização dos próprios idosos ou de seus responsáveis legais.

O projeto de lei que institui a “Semana dos Centenários do Paraná” integrará o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Estado do Paraná, e o Poder Executivo poderá regulamentar a sua execução.