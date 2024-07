Projeto “Semana da Imigração Germânica”

Valorização da cultura

Com objetivo de valorizar as raízes históricas, linguísticas, valores, crenças, tradições, manifestações sociais legítimas, artísticas, religiosas, gastronômicas e outras expressões culturais; reconhecer a contribuição dos povos germânicos para a construção da identidade multicultural paranaense e sua influência para o desenvolvimento socioeconômico estadual e celebrar os períodos de imigração dos povos germânicos ao Brasil, especialmente no Estado do Paraná, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa.

A “Semana Estadual da Imigração Germânica” deverá ser realizada anualmente na semana do dia 25 de julho, data em que se comemora o “Dia do Colono”, instituído pela Lei Federal nº 5.496, de 5 de setembro de 1968, representando um dos principais períodos de chegada dos primeiros imigrantes germânicos no Brasil e no Estado do Paraná.

“A comunidade alemã é uma das mais importantes no desenvolvimento sociocultural e econômico do Paraná. Os primeiros imigrantes germânicos chegaram ao Paraná em 19 de fevereiro de 1829 e se estabeleceram na atual cidade de Rio Negro. Nas décadas seguintes, milhares de famílias de fala alemã chegaram ao estado, fixando residência em Curitiba, na Lapa e, no norte do Paraná, em Rolândia, cidade em que vivo. Sou testemunha da influência e da importância dos povos germânicos para o desenvolvimento econômico e cultural da região Norte”, destacou Cobra Repórter.

O deputado ressalta ainda que, para para os fins desta Lei, consideram-se imigrantes germânicos os indivíduos que emigraram das regiões históricas habitadas por povos germânicos na Europa como Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia e Reino Unido, entre outros.