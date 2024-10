Pronto Socorro mostra avanços (assistam vídeo)

Santo Antônio da Platina atende também pacientes de cidades vizinhas

A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão Inácio dos Santos (foto), e Janaína Aparecida Batista, coordenadora do Pronto Socorro Municipal (fotos e vídeo), detalharam os avanços do local, que melhorou ao longo dos últimos anos, ao contrários do passado quando as queixas não eram apenas pontuais.

O PS é uma instituição pública gerida com 100% de dinheiro da prefeitura. Tem 50 funcionários e dez médicos. É contíguo ao Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Importante: 90% desses atendimentos são classificados de baixo risco e 10% pacientes de urgência e emergência.

Criado para socorrer platinenses, a unidade de saúde acaba recebendo também pacientes de cidades vizinhas, pois a maioria dos hospitais não atende ortopedia. São frequentes, por exemplo, pessoas acidentadas nas rodovias serem atendidas.

Realiza em torno de 140 atendimentos por dia.

Contém na escala de sobreaviso médicos ortopedista, pediatra, cirurgião geral e anestesiologista,

A evolução do PS se iniciou em 2018, com a conclusão da reforma e da ampliação. Já em 2020 houve a abertura em um novo espaço físico, passando a contar com câmeras de monitoramento.

O prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto reinaugurou a sala de Raio-X em 2022. Os equipamentos de imagem estão em funcionamento com uma média de atendimento de até 40 exames por dia.

Em 2021, começou a organização de recursos humanos, com a convocação do concurso público para a composição da equipe de enfermeiros e de técnicos de enfermagem. Hoje em dia, são mantidos mais dois enfermeiros na equipe, sendo que anteriormente era apenas um.

O transporte do PS passou por melhorias em 2022, em que foram disponibilizadas duas ambulâncias e dois motoristas durante o dia para promoção de agilidade dos atendimentos de pacientes encaminhados aos exames, de alta e demais demandas.

Além disso, iniciou-se o processo de informatização do Pronto Socorro, sendo que hoje é possível identificar a quantidade de pacientes que estão em atendimentos e o tempo de espera para a conclusão, algo que jamais aconteceu nas gestões passadas.

