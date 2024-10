PSD tem maior nº de mulheres disputando prefeituras no Paraná

Campeão de representatividade no estado

O Partido Social Democrático (PSD) tem 38 candidatas a prefeitas e 26 candidatas a vice-prefeitas no Paraná. A quantidade é 65% superior às candidaturas femininas do Partido dos Trabalhadores (PT), com 23 candidatas a prefeitas e 27 a vice-prefeitas, e 123% maior que o Progressistas (PP), com 17 candidaturas de mulheres às prefeituras e 15 candidatas a vice-prefeita. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Partido do governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, e do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, tem ainda 1.241 mulheres candidatas ao cargo de vereadora. É também o maior número entre os partidos no Paraná.

Ao todo, são 1.305 mulheres concorrendo aos cargos eletivos em disputa neste ano, 11% do total de todos os partidos. Neste ano, o PSD registrou candidaturas femininas em 354 dos 399 municípios do Paraná, representando cerca de 90% dos municípios paranaenses.

Para Ratinho Junior, que criou uma Secretaria específica para as mulheres no seu governo, a participação feminina na política é fundamental para potencializar as políticas públicas. “O Paraná tem grandes prefeitas e gestoras e as mulheres estão, a cada eleição que passa, ocupando espaços mais relevantes, ajudando o Estado a crescer e se desenvolver”, afirma.

Os números são o resultado de diversas ações do PSD Mulher PR para aumentar a representação e a igualdade de gênero na política. Em 2023, o partido estabeleceu a meta de ao menos 30% de participação feminina nas comissões municipais do Paraná, a qual já foi atingida. Em junho de 2024, o partido também realizou um evento de formação política destinado a suas filiadas e pré-candidatas, com o objetivo de potencializar a atuação das mulheres na política.

Fotos acima são do curso e lançamento da plataforma para formação política das mulheres pessedistas, em Curitiba.

A organizadora das ações e presidente do PSD Mulher Paraná, Sandra Duda, reforça a necessidade de maior representatividade feminina na gestão municipal. “Queremos mais mulheres na política, o que só ocorrerá a partir do momento em que elas participarem ativamente de todas as instâncias decisórias partidárias. Queremos fazer de 2024 o ano das mulheres na política paranaense”, afirma.

Em 2020, foram eleitas 39 prefeitas, sendo que o PSD contava à época com duas candidatas a prefeitas e oito candidatas a vice-prefeitas no Estado. Desde então, com as janelas partidárias, esse número cresceu, e o PSD já tem 24 prefeitas no Paraná, além de 19 vice-prefeitas e 120 vereadoras.

Atualmente, o PSD Paraná conta com duas deputadas estaduais: Márcia Huçulak, líder do Bloco da Saúde na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), e Cloara Pinheiro, procuradora especial da mulher na ALEP. No âmbito federal, estão as deputadas Leandre Dal Ponte (licenciada), que ocupa o cargo de secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, e Luísa Canziani, coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados. A sigla possui mais de 20 mil mulheres filiadas no estado.

O líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa é o deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto acima), que também preside a Comissão de Orçamento.

O presidente do PSD no Paraná é o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que está licenciado. Neste momento, o presidente é Sandro Alex (foto abaixo), secretário de Infraestrutura e Logística.