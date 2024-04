PSDB e Cidadania preparam quadros para as eleições municipais

Federação define planejamento visando pleito

Com o final da janela para filiações, a direção estadual da Federação PSDB-Cidadania esteve reunida nesta segunda-feira (15) para definir os próximos passos com foco nas eleições municipais de outubro de 2024. Participaram do encontro o presidente estadual do Cidadania, Rubens Bueno, e o presidente estadual do PSDB e da federação no Paraná, o deputado federal Beto Richa.

Durante a reunião, foi confirmada a realização do curso de formação política para todos os pré-candidatos da federação (prefeito, vice-prefeito e vereador). Ministrado por especialistas nas áreas de marketing, legislação e contabilidade eleitoral, o curso é uma ferramenta utilizada pelo Cidadania há vários anos, em parceria com a Escola de Formação Política Dr. Luiz Felipe Haj Mussi. Com a decisão, todos os candidatos da federação terão acesso a mais esta capacitação política.

Sobre o assunto, Bueno disse que esse curso é parte da história da sigla. “O partido realiza o curso de formação política para os nossos candidatos há anos. É um momento em que eles recebem importantes informações sobre a campanha. Nosso maior objetivo é apresentar nomes preparados para a população”, ressaltou.

Já Richa destacou que o compartilhamento interno de informações importantes sobre o processo eleitoral representa “a conscientização de filiados e candidatos para o cumprimento de normas e leis que regem as eleições” e ainda proporciona “debates fundamentais para construir propostas viáveis que serão apresentadas aos eleitores”.

Outro tema em pauta foi a organização da federação nos municípios e o presidente estadual do Cidadania ressaltou essa importância. “Com o final da janela para as filiações, agora vamos organizar nossas federações municipais. Vamos entender caso a caso, seguindo as regras impostas pela direção nacional da federação e preparar nossos quadros em cada município que existir um candidato da Federação PSDB-Cidadania”, destacou.

Por fim, o presidente estadual do PSDB disse que há “um perfeito entrosamento nas iniciativas dos dois partidos”, que deve se refletir também na formação dos colegiados municipais, especialmente “na construção de chapas de candidatos com grande potencial” para as prefeituras e câmaras de vereadores.