PSDB e Cidadania têm ação conjunta para eleições 2024

Articulam ações estratégicas conjuntas

Os partidos PSDB e Cidadania iniciaram nesta segunda-feira, dia seis, discussão de um plano estratégico para atuar conjuntamente nas eleições municipais de 2024 no Paraná. Um almoço que reuniu dirigentes estaduais dos dois partidos definiu as primeiras diretrizes que serão submetidas aos filiados nas próximas semanas. Desde as eleições do ano passado, PSDB e Cidadania formam uma federação partidária, que tem 19 deputados federais, três senadores e três governadores eleitos.

“Estamos unidos e determinados a nos estruturar bem para apresentar candidatos a prefeito, a vice e a vereador na maioria dos 399 municípios paranaenses”, disse o deputado federal Beto Richa, presidente regional do PSDB. “A ampliação do espaço político da federação PSDB-Cidadania é uma meta que começa a ser construída com democracia, organização e respeito mútuo.”

Para o presidente do Cidadania, Rubens Bueno, a demonstração de união entre os dois partidos é o primeiro e mais importante sinal a ser passado aos filiados. “A nossa atuação deve ser conjunta, forte e objetiva, buscando sempre fortalecer os vínculos com a população paranaense”, ressaltou Bueno. “A coerência da nossa trajetória política é uma marca que nos credencia para apresentar novas propostas aos eleitores em 2024.”

O primeiro resultado prático dessa atuação conjunta de PSDB e Cidadania é um encontro estadual com todos os prefeitos e prefeitas dos dois partidos, previsto para o próximo dia 20, em Curitiba. Juntos, PSDB e Cidadania têm ainda 33 vice-prefeitos e 319 vereadores no Paraná.

A federação PSDB-Cidadania foi formada para a disputa das eleições nacionais do ano passado. Pelas regras eleitorais, as duas siglas continuam com vida partidária independente, mas a atuação no Congresso Nacional, nos Estados e nos municípios deve ser conjunta, como se ambas fossem um único partido.