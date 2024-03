Valter do PT e Cláudio Luiz serão os pré-concorrentes

Definidos na pré campanha Valter Pereira e o médico Cláudio Luiz respectivamente chefe do executivo e vice, visando homologação oficial para Justiça Eleitoral até agosto. Mas, provavelmente não deverá mudar.

Há consenso da maioria dentro do partido no município e apoio da direção estadual dos três partidos que compõem a federação, PT, PC do B e PV.

A aliança buscará novos companheiros.