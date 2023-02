PT renova mandatos de Chiorato e Gleisi

Na direção nacional Gleisi Hoffmann terá mais dois anos na presidência

O PT Nacional emitiu uma resolução que adia a eleição da Direção Nacional e das Direções Estaduais para maio de 2025, prorrogando os mandatos atuais até 30 de junho de 2025. Com a decisão, o deputado estadual reeleito Arilson Chiorato se mantém na presidência do partido no Paraná e a deputada federal Gleisi Hoffmann continua à frente do PT Nacional.

“Quero reafirmar meu compromisso com esse partido de transformação social do povo brasileiro, com esse partido que luta para combater a desigualdade social, banir a fome e busca por um Brasil melhor”, declara Chiorato, renovando seu compromisso com a militância paranaense.

“É com muita honra e alegria que irei continuar à frente do PT por mais 2 anos. Vamos seguir na luta pela democracia e na defesa da maioria silenciada pela violência e pela miséria. Somos um partido vivo, meu compromisso é aprimorar nossa trajetória e seguir ao lado do povo”, promete a presidenta Gleisi Hoffmann em reação da renovação de seu mandato.

A resolução, no entanto, não inclui as eleições para os Diretórios Municipais. A pauta será definida na próxima Comissão Executiva, como especificado no ato:

“A Comissão Executiva Nacional em sua próxima reunião debaterá sobre o processo de renovação dos Diretórios Municipais, incluindo suas diretrizes, critérios de participação, calendário e pauta de debate do processo eleitoral, contemplando principalmente a organização de base e a formação política dos filiados e filiadas.” Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Resolução: https://dweb6.dohms.com.br/files/1055/pdf/Proposta-de-Resolucao-Eleicoes-Direcoes-Municipais-PED-2023-13fev2023-v2.pdf