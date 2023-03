Reabertura do Parque de Campinhos garante mais opções

Deputada Maria Victoria ressaltou que local teve visitas restritas e só agora voltou

A deputada Maria Victoria destacou, nesta segunda-feira (6), a reabertura do Parque Estadual de Campinhos, em Tunas do Paraná, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O local permaneceu, durante 20 anos, com visitas restritas a grupos pequenos e às escolas. A unidade foi reaberta ao público em uma cerimônia oficial no sábado (4).

“Parabenizo a todos que batalharam por esse dia, em especial, ao meu amigo, o prefeito Marcos Baldão, e ao Governo Ratinho Jr. Fico muito contente com a reabertura do espaço para as famílias de Tunas do Paraná e da região. É um parque lindo, com características únicas no Estado”, afirma Maria Victoria.

Segundo a prefeitura de Tunas do Paraná, o objetivo é disponibilizar o espaço para lazer de toda a comunidade tunense e demais municípios aos finais de semana.

“Em parceria com o Governo do Estado estamos reabrindo o Parque que vai criar um novo espaço de lazer e reunião para as famílias da cidade”, disse o prefeito Marcos Baldão.

POLIZINA PARANÁ – Na cerimônia também foi instalado o Poliniza Paraná no Parque, o programa do Governo do Estado tem o objetivo de reintroduzir abelhas (algumas espécies estão em processo de extinção) em unidades de conservação, parques urbanos, praças e jardins, contribuindo para a manutenção das espécies nativas do Paraná. São abelhas sem ferrões.

O Parque Estadual de Campinhos foi a primeira Unidade de Conservação (UC) a receber a segunda fase do programa, referência nacional em sustentabilidade.

Ainda durante o evento, o Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), formalizou com a prefeitura o Termo de Cooperação para gestão compartilhada do local.

“É mais uma alternativa de turismo de natureza que passamos a ofertar para a população. Buscamos no IAT que as Unidades de Conservação sejam também alternativas econômicas e de geração de renda. Além disso, com a instalação das colmeias, permitimos que as abelhas façam o serviço ambiental de polinizar nossas florestas”, afirmou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

“Com essa iniciativa o Governo mostra que está olhando para o Vale do Ribeira. Vai abrir as portas do turismo em nossa cidade”, afirmou o prefeito de Tunas do Paraná, Marco Antônio Baldão.

Estudos apontam que as abelhas são responsáveis por aproximadamente 90% da polinização das espécies nativas do bioma da Mata Atlântica e 70% do total das plantas cultivadas e utilizadas na alimentação humana.

GRUTA – O Parque Estadual de Campinhos foi criado em 1960 e ocupa uma área de 336,98 hectares. Uma das principais atrações é a Gruta dos Jesuítas, a quinta maior do Estado e que possui citações bibliográficas que datam do século XIX, além de amplos salões, ricamente ornamentados por espeleotemas tais como estalagmites, estalactites, colunas, cortinas, travertinos, entre outros.