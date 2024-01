Realizada vistoria na frota escolar em SAP

No Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis

Na manhã desta segunda-feira, dia 29, no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis (EFAPI), ocorreu a vistoria da frota municipal destinada ao transporte escolar em Santo Antônio da Platina.

O prefeito municipal, José da Silva Coelho Neto, esteve presente, juntamente com a Secretária Municipal de Educação, Adriane Cavatoni Vicário, o Secretário Municipal de Planejamento, Alexandre Levatti, o Diretor do Transporte Municipal Escolar, Maurilio Loiola de Souza, e o Diretor Municipal de Trânsito, Bruno Chagas.

“Estamos aqui para agradecer a parceria do pessoal do transporte escolar, parceria essa que começa a partir da secretaria de educação, da secretária Adriana, do Maurilio que domina todo esse sistema e agradecer aos motoristas que no dia a dia fazem este maravilhoso trabalho, porque eu acostumo dizer da importância de cada um para que a administração ocorra bem e nesse caso mais uma vez a parceria funcionando”, conclui o prefeito Professor Zezão.

“Eu gostaria de agradecer a todos os presentes e só complementar que esta vistoria dos veículos é confirmar a segurança das crianças, e estamos preparados para mais um ano letivo”, conclui o Diretor do transporte Municipal Escolar Maurilio.

“Mais um ano estamos aqui reunidos para que a segurança seja garantida, para que possamos transportar nossas crianças e adolescentes até a escola e do caminho de casa com tranquilidade e segurança, agradeço a presença e colaboração de todos”, conclui a Secretária Municipal de Educação, Adriana Vicário.

O retorno das atividades do transporte escolar está programado para o dia 5 de fevereiro. A frota dispõe de 29 motoristas e 13 monitores que realizam o percurso das áreas rurais até as escolas do município.