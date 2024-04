Recurso à diagnóstico e mais tratamento da hanseníase no Paraná

Vinte e cinco cidades vão receber a verba

O Ministério da Saúde publicou portaria com a lista de cidades e estados que vão receber incentivo financeiro para a qualificação das ações de hanseníase.

No Paraná, 25 cidades e a Secretaria Estadual de Saúde vão receber os recursos estimados R$ 1,39 milhão – R$ 1,35 milhão às cidades e R$ 40 mil ao Estado. Conforme portaria assinada pela ministra Nísia Trindade, os municípios brasileiros vão receber R$ 49,26 milhões e os estados, R$ 1,15 milhão.

O dinheiro será usado na implantação de estratégias de busca ativa para detecção de casos novos de hanseníase. Entre elas, estão: capacitações sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de incapacidades; vigilância de contatos intradomiciliares, com resgate de contatos de casos não examinados nos últimos cinco anos; testes rápidos nos contatos de casos registrados a partir de 2023; resgate de casos em situação de abandono; e atividades educacionais nas unidades sobre estigma institucional.

“É muito importante os cuidados, prevenção e tratamento. A hanseníase, doença infecciosa que aparece de maneira endêmica em diversas regiões. Sua transmissão ocorre pelo contato direto pessoa a pessoa, e é facilitada pelo convívio de doentes não tratados com outras pessoas”, disse o deputado federal Zeca Dirceu (PT),

Casos

No Paraná, foram registrados 415 novos casos em 2023. “Os recursos repassados pelo Ministério da Saúde vão custear os testes rápidos em pessoas que estiveram em contato próximo e prolongado com casos confirmados”, completa o deputado.

Dos novos recursos no Paraná, três cidades (Barbosa Ferraz, Cruzeiro do Oeste e Manoel) vão receber R$ 40 mil; quatro (Bandeirantes, Ivaiporã, Laranjeiras do Sul e Pinhão) receberão R$ 45 mil; Marechal Cândido Rondon, R$ 55 mil; e outras 17 vão receber R$ 60 mil: Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama.

Sintomas

O tratamento da hanseníase é através da antibioticoterapia e a prevenção das incapacidades por meio da detecção precoce de casos. É muito importante buscar o atendimento nas unidades básicas de saúde para o diagnóstico precoce e tratamento quando apresentar os sinais e sintomas da doença.

Atenção, os sintomas mais comuns apresentam:

– manchas com perda ou alteração de sensibilidade para calor, dor ou tato;

– formigamentos, agulhadas, câimbras ou dormência em membros inferiores ou superiores;

– diminuição da força muscular, dificuldade para pegar ou segurar objetos, ou manter calçados abertos nos pés;

– nervos engrossados e doloridos, feridas difíceis de curar, principalmente em pés e mãos;

– áreas da pele muito ressecadas, que não suam, com queda de pelos (especialmente nas sobrancelhas), caroços pelo corpo;

– coceira ou irritação nos olhos;

– entupimento, sangramento ou ferida no nariz.