Resultado das urnas AMPLIA espaço para Ratinho Jr em 2026

Em disputa à presidência da República

Finalizado o pleito municipal de 2024, e com ele a ampla vitória da centro-direita, diversos nomes ligados a partidos que conquistaram juntos quase 3 mil prefeituras em todo o Brasil, já despontam no horizonte das eleições de 2026. Na avaliação do deputado estadual e secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior é “sem sombra de dúvidas a liderança política capaz de aglomerar o maior número de apoiadores de peso para disputar a presidência da República”.

Segundo o parlamentar, a candidatura de Ratinho Jr ao cargo de maior autoridade do país conta com o apoio deliberado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, partido ao qual o Governador paranaense é filiado. Poucos dias após o resultado do primeiro turno das eleições municipais, o dirigente da sigla disse haver internamente conversas neste sentido. “Temos um consenso hoje no partido que, se tivermos candidato, o Ratinho [Jr.] só não será o candidato se não quiser”, afirmou.

Assim como o PSD, o União Brasil, MDB, Republicanos e PP, que obtiveram grande êxito em outubro deste ano, também devem se alinhar a um único projeto presidencial.

Diante do movimento que deve ocorrer nacionalmente entre as legendas do campo da centro-direita, Moraes volta a reforçar que a candidatura de Ratinho Jr. é capaz de reunir apoiadores importantes. “Temos hoje no estado nomes de grande prestígio nacional, representantes dos ideais da centro-direita e que podem somar apoio ao Governador Ratinho Jr. nas eleições de 2026, pontuou.