Ricardo Arruda destina emenda

Área da saúde da cidade

O deputado estadual Ricardo Arruda destinou uma emenda no valor de R$ 50.000 mil para a área da saúde de Santo Antônio da Platina.

A emenda foi solicitada pela liderança local e representante do deputado na cidade, Lucas Carvalho, filho do saudoso Tiaozinho do PATE.

O recurso têm a finalidade de atender a saúde municipal na compra de novos equipamentos para Unidades Básicas de Saúde.

“A população de Santo Antônio da Platina merece uma saúde de qualidade. A emenda irá trazer melhorias para as UBSs, consequentemente, atendendo melhor a população de toda região”, explicou o parlamentar.

Na última eleição, o deputado Ricardo Arruda conquistou o apoio de 330 eleitores platinenses, e vai continuar o trabalho para melhorar a qualidade de vida da população e o desenvolvimento da cidade.