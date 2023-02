Ricardo Barros é o sexto deputado mais influente da Câmara

Levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro

O deputado federal paranaense Ricardo Barros (PP) é o sexto parlamentar mais influente da Câmara Federal segundo levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), um centro de estudos em ciência política ligado à UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

Com mais de 35 anos de vida pública, Ricardo Barros assumiu nesta quarta-feira (1) o sétimo mandato no parlamento federal. Considerado um especialista em articulação, o deputado foi líder do Governo Bolsonaro na Câmara na última legislatura.

Também foi relator do Orçamento-geral; líder e vice-líder dos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, e ministro da Saúde na gestão de Michel Temer.

LEVANTAMENTO – Segundo o OLB, os dez parlamentares mais influentes entre os 513 deputados da legislatura que se encerrou no dia 31/01 são: o presidente da Câmara, Arthur Lira/PP (na foto, com Ricardo), Elmar Nascimento (União Brasil), Felipe Francischini (União Brasil), Rodrigo Maia (PSDB), Antonio Brito (PSD), Ricardo Barros (PP), Altineu Cortes (PL), Arthur Maia (União Brasil), André Figueiredo (PDT) e Kim Kataguiri (União Brasil).

Os resultados estão no artigo “Parlamentares mais influentes na Câmara dos Deputados atuam de forma positiva ou negativa frente ao meio ambiente?”, de autoria dos pesquisadores Joyce Luz, João Feres Jr, Júlio Canello e Maiane Bittencourt ligados ao OLB.