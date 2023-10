Ricardo Maia se filia ao MDB em Maringá

Deputado Anibelli Neto reafirma a chama do partido

Deputado Anibelli Neto participou de encontro do MDB de Maringá, com a presença de representantes de 33 municípios, para o ato de filiação do amigo Ricardo Maia.

O parlamentar disse que “esse ato reafirma que a chama do nosso MDB está mais forte do que nunca e que estamos seguindo o caminho certo”.

Estiveram presentes também o ex-governador Orlando Pessuti, secretário-geral do partido, o vice-presidente Renato Adur, o vice-prefeito Edson Scabora e o prefeito de Maringá, Ulisses Maia.

Houve cumprimentos à presidente municipal Adriana Santana pela organização desse evento e pela condução do partido.