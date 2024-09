Romanelli acompanha retomada de obras

Colégio Cívico Militar Pinheiro do Paraná

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) acompanhou a retomada das obras do Colégio Cívico Militar Pinheiro do Paraná no bairro Santa Felicidade em Curitiba. O colégio está sendo ampliado em investimento de R$ 2,79 milhões que vai permitir a construção de novas salas de aula e laboratórios.

“Conseguimos retomar uma obra que parecia impossível em uma das mais tradicionais escolas da rede estadual do Paraná. Hoje, o projeto está em andamento e vai muito bem, após muito tempo paralisado. É sempre uma alegria contribuir para que as coisas caminhem e que possamos ter no Paraná um ensino público cada vez melhor e com mais qualidade”, afirmou.

O deputado cumprimentou a diretora do colégio Pinheiro do Paraná, Renata Jardim e toda a equipe da escola. “Vemos um time que está elevando todos os padrões do ensino e é um belíssimo exemplo de trabalho em favor do ensino público”, ressaltou.

Salas e laboratórios – O novo bloco previsto para a escola inclui quatro salas de aula e quatro laboratórios. As obras foram paralisadas em 2015, em razão da Operação Quadro Negro. De acordo com a direção da unidade, cerca de 50% do projeto já havia sido executado e agora o processo caminha para a finalização.