Romanelli defende aperto na fiscalização de trânsito no Paraná

Reforço de controle de velocidade e respeito à lei

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou na sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 26, que os órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito, nas vias urbanas e nas estradas, precisam reforçar o controle de velocidade e aplicar as sanções necessárias para que os motoristas respeitem a legislação.

“De forma demagógica, muitos falam contra a existência de radares nas cidades e nas estradas. Falam sobre uma indústria das multas, mas só é multado quem não respeita a legislação de trânsito”, afirmou Romanelli. “Os radares urbanos surgem para fazer com que os motoristas respeitem a velocidade da via e o ideal é que as pessoas tivessem esta consciência. Se existe uma indústria da multa é porque temos uma indústria de infratores”.

O deputado defendeu que os agentes públicos e os representantes políticos tenham posições firmes em relação à questão do trânsito. “O dever de quem está no legislativo é garantir a aplicação das leis criadas para preservar vidas. Temos que pensar na próxima geração e não na próxima eleição”, enfatizou Romanelli. “Muitos que são multados se sentem ofendidos, como se tivessem sido agredidos. Há uma inversão de valores”.

Romanelli reafirmou sua posição em favor dos radares urbanos e também ressaltou que o Paraná carece de mais policiamento nas rodovias estaduais e federais que cortam o Estado. “Há uma nítida deficiência de efetivo. Nas BRs, praticamente não há mais fiscalização e vemos muitos abusos de velocidade, principalmente de caminhões que não têm os tacógrafos aferidos”.

Segundo o deputado, também é preciso revisar a lei estadual vigente, que proíbe a instalação de radares e lombadas eletrônicas nas estradas. “O fato concreto é que hoje essa lei impede que possamos avançar. É um problema objetivo que tem que ser resolvido para que haja respeito às leis de trânsito, e para que a gente consiga preservar vidas que muitas vezes são perdidas por causa de desrespeito e de excessos”.