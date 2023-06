Romanelli destaca ação do TJPR para modernizar fóruns

Construção de 18 novas novas unidades

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou na terça-feira, 30, da solenidade em que o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, anunciou a publicação do edital para a construção de 18 novos fóruns em municípios do interior do Estado.

O deputado destacou a importância da ação do TJPR e enalteceu o empenho do presidente do Poder Judiciário em realizar o investimento na modernização da estrutura judicial. Romanelli também ressaltou o trabalho conjunto realizado com prefeitos e vereadores para levar esta conquista aos municípios. Das cidades que receberão as obras, cinco são da base do parlamentar: Carlópolis, Joaquim Távora, São Jerônimo da Serra, Colorado e Loanda.

De acordo com o desembargador Tomasi Keppen, as novas estruturas dos fóruns respeitará um padrão de construção mais enxuto e adequado à realidade atual. A informação do Tribunal de Justiça é de que com a padronização dos projetos, os novos fóruns devem ter uma área útil de aproximadamente 1,5 mil metros quadrados.

Keppen explicou que os projetos respeitam as exigências do período pós-pandêmico, com espaços otimizados para assegurar mais conforto para juízes, promotores, advogados e para a população que procura o serviço da Justiça.