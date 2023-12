Romanelli destaca repasse histórico

R$ 1 bilhão para ações de instituições públicas da saúde

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou o repasse autorizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) de R$ 1 bilhão para ações de saúde pública às 399 cidades paranaenses. “São recursos para os hospitais, entre outros custeios e despesas da saúde pública nos municípios, que hoje atende a maior parte da população, e merece todo o investimento possível”, disse Romanelli que acompanhou Ratinho e o secretário Beto Preto (Saúde) no encontro que reuniu dois mil gestores do setor em Foz do Iguaçu.

Romanelli defendeu que é preciso fortalecer o atendimento médico-hospitalar do SUS para que fique mais perto das pessoas, com serviços de qualidade descentralizados por todo o Estado. Ele também destacou a decisão do governo estadual pelo novo aporte de recursos que atenderá às cidades paranaenses. “É um investimento histórico, tanto pelo valor quanto pela abrangência”, considerou.

De acordo com o governador Ratinho Junior e o secretário Beto Preto, o montante liberado vai permitir a compra de novas ambulâncias, veículos e equipamentos para os municípios, além de obras de melhorias e construções de unidades de saúde. O dinheiro aumentará também o aumento de repasses para custeio de procedimentos de média e alta complexidade e modernização dos quatro hospitais universitários localizados em Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.