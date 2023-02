Romanelli entrega veículos e asfalto

Participará também do “Verão Gastronômico”

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) cumpre agenda em quatro municípios do Norte do Estado neste final de semana. Na sexta-feira, 10, os compromissos começam pela manhã em Cornélio Procópio, com encontro com lideranças e entrevista para a Rádio Graúna FM. Logo depois, segue para Itambaracá e entrega uma Van para reforçar o transporte de estudantes da cidade.

No período da tarde, em Sertaneja, o deputado vai entregar um caminhão prancha para movimentar máquinas e tratores no parque de máquinas da prefeitura. Segundo o deputado, os recursos para a aquisição dos veículos foram liberados pela Secretaria Estadual das Cidades por indicação de emenda parlamentar. “O compromisso é sempre buscar recursos no governo estadual para modernizar as cidades, trabalhando em parceria com prefeitos e vereadores”, disse.

Gastronomia – Na noite de sexta-feira, 10, Romanelli participa do Verão Gastronômico, projeto desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) para fomentar a gastronomia a partir de receitas feitas com matérias primas regionais. “Essa feira valoriza os pratos locais e a história cultural da região”, explica o deputado.

Asfalto – Romanelli encerra o roteiro de trabalho no sábado, 11, pela manhã em Santo Antônio da Platina. Ele participa da entrega das obras de pavimentação de vias no bairro Aparecidinho III. “Uma obra importante para a cidade, que recebeu um investimento de mais de R$ 6 milhões”, destaca,

Segundo ele, o projeto é mais um exemplo da boa parceria com o Governo do Estado. O deputado também ressalta o trabalho da prefeitura, que além de uma contrapartida financeira e do projeto, foi responsável pela administração e fiscalização da obra junto à construtora.