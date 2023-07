Romanelli lamenta morte de Artagão

Ex-presidente do TCE perdeu a vida neste domingo

“Perdi hoje um grande amigo, figura pública, alma boníssima, o ex-conselheiro Artagão de Mattos Leão. Era em todos os domingos um companheiro presente no café da feira da praça 29 de março. A família minhas condolências e aos amigos, meus sentimentos”. A manifestação é do deputado Luis Cláudio Romanelli (foto).

Ele se referia ao ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE), Artagão de Mattos Leão, que faleceu por infarto na manhã deste domingo, dia 30, no Maranhão.

Era pai do também deputado estadual Artagão de Mattos Leão Júnior. Tinha 75 anos e se aposentou do TCE em outubro de 2022 tendo sido presidente do TC por dois períodos, de 1996 a 1998 e no biênio 2013-2014.

Mattos Leão nasceu em Inácio Martins, cidade do centro-sul paranaense. deputado estadual por nove anos, entre 1983 e 1991 pelo MDB. Em junho deste ano, voltou ao MDB ao assinar a ficha de filiação. Pensava em disputar o cargo de prefeito de Guarapuava na eleição de 2024.

O governo decretou luto oficial por três dias.

Aqui, detalhes: https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Governo-decreta-luto-oficial-pela-morte-de-Artagao-de-Mattos-Leao-ex-conselheiro-do

Veja notícia do TCE: https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/conselheiro-artagao-de-mattos-leao-despede-se-do-tce-pr-apos-31-anos/10082/N