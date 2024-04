Romanelli lamenta perda de Lígia Buso

Líder rural platinense perdeu a vida aos 66 anos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli lamentou o falecimento de Lígia Franco Medeiros Buso (na foto principal com ela e o marido, Paulo, em Israel).

Lamento profundamente o falecimento da querida amiga Lígia Medeiros Buso. Perdemos um ser de luz! Produtora rural no Norte Pioneiro e uma líder por excelência, Lígia representava brilhantemente o poder feminino na lida do campo e foi voz forte das mulheres nas funções que exercia na Federação da Agricultura do Paraná.

Dedicou a vida ao desenvolvimento e à modernização da agropecuária paranaense, sempre junto com o marido Paulo Buso.

Nos deixou muito cedo, para imensa tristeza de quem teve o privilégio da sua convivência. Meus sentimentos ao Paulo e toda a família. Que Deus receba a Lígia com o carinho que ela merece e conforte o coração de todos que sofrem neste momento difícil!.

Abaixo, conversa de Lígia com Fabiana, esposa de Romanelli:

