Romanelli participa dos ENCONTROS da Amunop e CISNOP

Confira a Agenda completa do parlamentar

Pouco mais de 10 dias do Natal, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) continua no trecho e tem uma série de encontros de trabalho em sete cidades da região Norte do Paraná, o que inclui a reunião da Amunop e Cisnop na sexta-feira (15) em Cornélio Procópio.

A agenda começa nesta quinta-feira, 14, a partir das 16h, em Jaboti com uma reunião de lideranças junto com a vereadora Paloma Daniela dos Santos (Pros). Em seguida, Romanelli segue para Guapirama para um encontro com o ex-prefeito Pedro Oliveira. Às 21h, em Jundiaí do Sul, o deputado participa da abertura da Exposição Agropecuária Exposul.

Na sexta-feira, pela manhã, Romanelli tem cinco compromissos em Cornélio Procópio. Logo cedo, às 7h30, será entrevistado pelo jornalista Gildo Alves na Rádio FM 104. Em seguida, às 8h, o deputado entrega ao prefeito Amin Hannouche e a vice-prefeita Angélica Olchaneski (PSB) a autorização para a licitação da reforma da escola municipal Gino Azzolini.

Às 9h, Romanelli tem reunião com os prefeitos da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e com os gestores do Cisnop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná). E às 13h, com o prefeito Amin Hannouche e a vice-prefeita Angélica Olchaneski, o deputado visita o Hospital Regional de Cornélio Procópio.

Em Sertaneja, às 16h, Romanelli acompanha a inauguração da Paranagi Mix – Concreto e Argamassa, nova empresa do Grupo Vercezi. Às 18h, com o prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD), inauguram o barracão industrial Orlando Lazzarini. E às 21h, participa da XXV Festa do Peão de Sertaneja.

No sábado, às 11h, em Imbituva, junto com os vereadores e lideranças da cidade, Romanelli participa da inauguração do Barracão da Feira do Produtor. À tarde, o deputado tem encontro com lideranças de Imbituva e região.