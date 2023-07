Romanelli participa de agenda na região

Moreira Sales, Mariluz, Rancho Alegre d’Oeste, Marialva, Cornélio, Sapopema, Ribeirão Claro e Jacarezinho

O deputado Luiz Claudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa, participa nesta quarta-feira, 26, de duas reuniões importantes no Norte Pioneiro. Em Ribeirão Claro, o encontro será com os secretários estaduais de Turismo do Paraná e São Paulo sobre a integração das atividades das cidades que integram a região do Angra Doce. E em Jacarezinho, Romanelli acompanha a apresentação do Sebrae dos projetos que podem ser desenvolvidos nos municípios da Amunorpi.

As duas reuniões fazem parte da extensa agenda de trabalho do parlamentar que iniciou nesta segunda-feira, 24, à noite com o prefeito Rafael Bolacha (MDB) na Exposales de Moreira Sales.

Os encontros seguem até quinta-feira, 27, e incluem ainda as cidades de Mariluz, Rancho Alegre d’Oeste, Marialva, Cornélio Procópio e Sapopema.

Na terça-feira, 25, Romanelli e vereadores do município participam da inauguração da cobertura do posto de saúde de Mariluz e o deputado tem encontro com o prefeito Cássio Zanuto (PP) e vereadores de Rancho Alegre d’Oeste. E às 16h30, participa de reunião com lideranças de Marialva.

Reunião do Sebrae – Na quarta-feira, às 9h em Ribeirão Claro, tem a reunião com os secretários de Turismo Márcio Nunes (Paraná) e Roberto Lucena (São Paulo) sobre a integração das atividades na região do Angra Doce. Às 16h, em Jacarezinho, Romanelli tem reunião com o secretário Marcelo Rangel (Inovação, Modernização e Transformação Digital) e os prefeitos da Amunorpi.

Ainda em Jacarezinho, às 19h30, Romanelli acompanha a apresentação do Sebrae sobre o planejamento estratégico das cidades da Amunorpi.

Na quinta-feira, às 8h, o deputado será entrevistado pelo jornalista Gildo Alves da Rádio FM 104 de Cornélio Procópio. Em seguida, tem uma série de encontros com lideranças e vereadores da cidade. Na agenda, está prevista a entrega de uma retroescavadeira com o prefeito Paulinho Branco (PSB) em Sapopema.