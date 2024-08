ROMANELLI propõe utilidade pública para entidade/equoterapia

Mais autoconfiança, redução do estresse e desenvolvimento de laços afetivos

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) apresentou projeto de lei na Assembleia Legislativa que reconhece a utilidade pública do Casarão Cícero Moraes Colléct – EquoSorriso. A entidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, presta serviços filantrópicos por meio de equoterapia.

A EquoSorriso une a família Colléct e profissionais da saúde que já atenderam mais de 600 crianças com necessidades especiais com a prática equestre. “Há inúmeros benefícios físicos, emocionais e sociais, como a melhoria da coordenação motora, o desenvolvimento postural e a estimulação sensorial”, justificou Romanelli na proposição.

O deputado também explica que o contato com os cavalos proporciona às crianças o aumento da autoconfiança, a redução do estresse e da ansiedade e o desenvolvimento de laços afetivos. Para realizar o trabalho interdisciplinar, o projeto conta com profissionais de fisioterapia, psicologia, pedagogia e de equitação.

O EquoSorriso atende de terça à sábado, com cerca de 48 praticantes semanais. O método é indicado para portadores de doenças genéticas e mentais, neurológicas, ortopédicas, musculares e metabólicas, para tratar sequelas de traumas e cirurgias, além de distúrbios psicológicos, comportamentais, de aprendizagem e linguagem.

Renovação O projeto de Romanelli altera a lei 11.042/95, que reconhece como utilidade pública as atividades do Casarão Cícero Moraes Colect, que estava localizado em Castro. Com a mudança de cidade e da razão social da organização, é necessária a aprovação de uma outra lei para renovar a titulação.

A utilidade pública é concedida a entidades, fundações e associações civis sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à sociedade. A concessão permite à organização inscrever-se em editais e receber recursos públicos. Além disso, pode reivindicar isenção de contribuições de seguridade social e o pagamento de emolumentos. “O título contribui para fortalecer o trabalho dessas entidades”, afirma o parlamentar.