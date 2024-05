Romanelli registra doação de órgãos

E estimula participação da sociedade

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) registrou pelo celular, a sua intenção de doar órgãos e tecidos. O registro foi feito por meio do aplicativo AEDO, uma iniciativa do Cartório Notarial do Brasil (CNB) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que emite automaticamente a Declaração de Doação de Órgãos, Tecido e Partes do Corpo Humano para Depois da Morte, que é válida em todo o País.

“Sou um doador de órgãos, sempre defendi esta iniciativa e já havia manifestado isso para toda a família. Agora, com a facilidade do aplicativo, fiz questão de deixar registrado em cartório a minha intenção. Acredito que isso sirva de estímulo para que outras pessoas possam tomar a mesma decisão”, afirmou Romanelli durante audiência com Daniel Driessen Júnior, que preside a sessão Paraná do Colégio Notarial do Brasil.

O deputado ressalta que em 2023 o Paraná foi líder nacional na doação de órgãos, com 42,5 doadores por milhão de população (pmp). Em termos absolutos foram 486 registros na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). “O Paraná possui a menor taxa de recusa familiar para doação do Brasil, mas é evidente que precisamos estimular a sociedade e aumentar o número de doadores”, considera Romanelli.

Remover tabus – Para ele, disseminar a informação do ato de doação de órgãos ajuda a remover tabus que ainda podem impedir que outras vidas sejam salvas. “Ao oficializar a doação, você livra a família de um peso em um momento de dor, quando perde um ente amado. Todos vão compreender que é a sua vontade que deve prevalecer. Que o desejo que fica é de que o seu corpo ajude outras pessoas”, considerou.

Segundo o deputado, no próximo dia 28 de maio a Assembleia Legislativa do Paraná vai assinar um termo de cooperação com o Colégio Notarial do Brasil para ajudar a divulgar o Sistema de Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Além do aplicativo, o registro pode ser feito pelo site www.aedo.org.br.