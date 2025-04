Santo Antônio TERÁ ultrassom obstétrico

Atendimentos iniciarão em maio

A partir de maio a Unidade de Atendimento Especializado em Saúde, que funciona no prédio da ex-UPA – na Rua Dr. Osvaldo Campos do Amaral, nº 419, no Bairro Rennó Park, oferecerá, além das 10 especialidades médicas já em atividades, o serviço de Ultrassom Obstétrico.

Foi por meio de um esforço concentrado e direcionado da Secretaria Municipal de Saúde platinense para que o atendimento estivesse disponível para a sociedade platinense.

A Diretora do Departamento Municipal de Saúde, Camila Scatena informou que uma médica (Natália) e enfermeiras estarão atendendo aos sábados durante todo o dia e, aos domingos, na parte da manhã.

O Ultrassom Obstétrico é um exame que permite avaliar o desenvolvimento do bebê durante a gravidez, aliás, é um dos exames mais importantes da gestação que é oferecido em menos de quatro meses da gestão do Prefeito Gil Martins.