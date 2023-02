Saúde distribui vacina bivalente contra a Covid para campanha

Em ato simbólico, primeira dose do imunizante será aplicada numa aldeia indígena

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), inicia oficialmente nesta segunda-feira (27) a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente da Pfizer. O lançamento da campanha será em uma aldeia indígena, no sudoeste do Estado, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) – Litoral Sul e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR).

Nesta primeira fase da campanha, as vacinas são destinadas para a população acima de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.