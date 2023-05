Paraná: Remédios emergenciais para tratar a Dengue

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) realizou uma compra emergencial de medicamentos para auxiliar no tratamento da dengue. Nesta sexta-feira (12), o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) recebeu 30 mil frascos de soro fisiológico que serão encaminhados para as Regionais de Saúde que possuem municípios em situação de emergência e com incidências elevadas de casos da doença.

A compra emergencial faz parte da série de ações do Estado para apoiar os municípios no enfrentamento da dengue. Além do soro fisiológico, fazem parte desta compra emergencial que soma mais de R$ 296 mil, medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, antieméticos (contra náuseas e vômitos) e antitérmicos que estão sendo entregues de forma gradual ao Cemepar.

“São mais de 100 mil unidades de medicamentos para que os municípios tenham condições de fornecer um tratamento adequado aos pacientes. O soro fisiológico é um aliado importante para a hidratação e pode evitar a evolução dos casos leves para graves. O Governo do Estado está vigilante e atuando de forma intensa para que nenhum município sofra com a falta de insumos e medicamentos”, explicou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

O secretário reforça que o principal aliado para que este combate seja efetivo, é a participação da população na remoção dos criadouros do Aedes Aegypti, mosquito transmissor das doenças.

ENTREGA – Assim como outros itens enviados pelo Ministério da Saúde (MS) após pedido da Sesa, dez mil frascos de soro fisiológico, medicamentos e sais para reidratação oral serão encaminhados ainda hoje para a 1ª Regional de Saúde de Paranaguá. Na segunda-feira, outros 20 mil frascos do soro e medicamentos serão enviados para atender a 17ª Regional de Saúde, com sede em Londrina.

Em março, a Sesa já havia enviado uma carga emergencial para atender a solicitação da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu – foram 4.350 frascos de soro fisiológico, além de medicamentos e analgésicos.

NÚMEROS – De acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira (09), o Paraná possui 45.784 casos confirmados e 29 óbitos por dengue neste atual período epidemiológico, iniciado em agosto de 2022. Com relação a chikungunya, são 395 casos confirmados e três mortes.