Secretaria de Saúde tem balanço top do primeiro semestre

Avanços muito expressivos em Tomazina

A Secretaria de Saúde do município de Tomazina Cínthia Alferes Chueire, anunciou esta semana relatório, mostrando o aumento expressivo, nas liberações de exames de imagem, laboratoriais, consultas e cirurgias eletivas no 1ª semestre deste ano, superando os números do mesmo período de 2022.

Tomazina continua sendo o município com a melhor classificação nos Indicadores do Previne Brasil da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho.

Os números da Secretaria de Saúde apontam melhorias no Programa Saúde Mental, com equipe multiprofissional especializada. Programa Saúde na Hora, estendendo o horário de atendimento da UBS Central, que passou a funcionar das sete às 20 horas. Agora em agosto o setor, vai iniciar atendimento odontológico com horário diferenciado. Eletrocardiograma está sendo realizado na UBS central. Foi implantado plantão em regime de prontidão, de motoristas e enfermagem, no Hospital, das 17h00 às 8h00. Informatização de todo sistema de agendamento, inclusive as viagens. Aumento do número de profissionais médicos. Contratação de Fonoaudiólogo. Firmado convênios com Casas de Apoio de Jacarezinho e Londrina.

Neste primeiro semestre o setor registrou a liberação de 8.230 exames. Autorização para realização de 6.656 exames laboratoriais. 1.235 consultas foram autorizadas para serem realizadas fora do município e a realização de 98 cirurgias eletivas.

A frota de veículos ganhou reforço com mais duas Mini-Vans; um micro-ônibus e dois carros, um deles foi conquistado pelo melhor desempenho no Previne Brasil.

“Esses números” segundo Cinthia, “ é o resultado da competência da nossa equipe que está comprometida com o bem estar da comunidade, além disso contamos com o apoio incondicional do prefeito, Flávio. Por esses motivos estamos conseguindo avançar, melhorando cada vez mais a qualidade da saúde oferecida aos Tomazinenses. Estamos comemorando esses números, mas temos a consciência de que ainda temos o que melhorar”, concluiu a secretária.

O prefeito Flávio Xavier Zanrosso, estamos trabalhando para atender às demandas da nossa população, cada vez com mais eficiência e rapidez. Temos consciência que ainda precisamos melhorar muito, mas estamos no caminho certo. Gratidão a toda equipe, em especial a Secretária Cinthia Alferes”. “Valeu equipe”, destacou o prefeito(Agência Criativa).