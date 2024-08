Campanha para saúde do homem no Paraná

Prevenção e promoção da saúde contribuem para condições de vida

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) a campanha estadual Agosto Azul para a conscientização da população masculina da importância em manter hábitos de vida mais saudáveis. Com o tema “Prevenção de Doenças Crônicas e Tabagismo”, a iniciativa reforça o quanto a prevenção e promoção da saúde contribuem para melhorar as condições de vida do homem e o acesso aos serviços de saúde para enfrentamento dos fatores de risco e redução da mortalidade por doenças crônicas.

No Paraná, do total de óbitos por doenças crônicas em 2023, na faixa etária de 20 a 59 anos, 55,7% foram de homens e 44,3% de mulheres. Neste ano, apesar de números ainda preliminares, do total de 4.351 mortes, 54,7% foram de homens. Dentre elas estão as doenças cardíacas, respiratórias, diabetes e doenças do aparelho circulatório.

“Esta iniciativa reforça o compromisso do Paraná em promover a saúde do homem, os convidando a priorizarem sua saúde não apenas neste mês, mas durante todo o ano”, ressaltou a chefe da Divisão de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo da Sesa, Rejane Cristina Teixeira Tabuti.

Considerado uma doença crônica, o tabagismo é responsável por várias enfermidades. Estudo conduzido por pesquisadores da Fundação do Câncer aponta que o tabagismo responde por 80% das mortes de câncer de pulmão, seja em homens ou mulheres. Ele também constatou que na Região Sul o hábito de fumar é intenso, sendo a região do país com maior índice de mortalidade entre homens por esta causa.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, levantamento mais recente do Ministério da Saúde, estima-se que 17,2% dos homens acima de 18 anos são fumantes no Paraná.

PREVENÇÃO – Os homens tendem a acessar os serviços de saúde de forma tardia, o que faz com que algumas doenças já estejam em estados mais avançados quando diagosticadas. Essa demora acarreta consequências graves à saúde, encaminhamento para atendimento especializado e uma oneração e sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em uma série histórica de 2019 a 2003, o número de consultas realizadas pela população masculina nas Unidades Básicas de Saúde correspondeu, em média, a 34% do número total de atendimentos, com pouca variação ao longo dos anos.

“Nossa intenção é que os homens utilizem as UBS como porta de entrada preferencial do SUS, contribuindo para melhores condições de saúde não só individualmente, mas também para toda a família”, complementou Rejane.

Instituída pela Lei Estadual nº 17.099, em 2012, a campanha Agosto Azul chama a atenção para as ações já existentes, como aquelas previstas pela Política Estadual de Promoção da Saúde (PEPS), alinhada com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).

Elas abordam temas como o acesso e acolhimento, sexualidade responsável e planejamento familiar, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina, prevenção ao uso de tabaco e derivados, de violências e acidentes, além de promoção da cultura de paz, da alimentação adequada e saudável e de práticas corporais e atividades físicas.