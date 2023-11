Servidores estaduais terão reembolso em apoio odontológica

Benefício será concedido gradualmente aos funcionários das secretarias e autarquias, abrangendo mais de 100 mil servidores ativos do Estado

Com a regulamentação do benefício de reembolso de despesas com assistência odontológica para os servidores efetivos ativos no Poder Executivo estadual, a Secretaria da Administração e da Previdência, responsável pelo Departamento da Saúde do Servidor, lança um projeto-piloto para os funcionários da Secretaria da Saúde, a partir de novembro. O benefício será concedido de maneira gradual para as demais secretarias e autarquias.

“Estamos comprometidos com o bem-estar dos servidores do Paraná. Ao regulamentar a assistência odontológica, estamos oferecendo um importante suporte a aproximadamente 100 mil servidores ativos. É um passo significativo em nossa missão de proporcionar um ambiente de trabalho saudável para aqueles que dedicam suas vidas a servir o nosso Estado”, salienta o secretário da Administração, Elisandro Frigo.

Com a novidade, os servidores terão a possibilidade de realizar procedimentos odontológicos por meio de planos de assistência privados ofertados por empresas devidamente cadastradas no PRConsig, sistema do Governo do Paraná que permite o desconto na folha de pagamento dos servidores.

Dessa forma, o servidor poderá solicitar o reembolso do plano contratado tendo como valor máximo R$ 30 de reembolso automático todos os meses. Os planos já disponíveis no sistema PRConsig possuem diversas opções e coberturas – a exigência básica do governo estadual é que ofertem procedimentos em conformidade com o rol daqueles estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Na prática, caso o servidor opte por um plano cadastrado com custo superior a R$ 30 mensais, o valor fixo do reembolso (R$ 30) será creditado, em forma de ressarcimento, na folha de pagamento de maneira automática. O valor restante será de responsabilidade de cada servidor. Por exemplo, o colaborador escolhe um plano cadastrado com mensalidade de R$ 50. O Estado ressarcirá R$ 30, creditados na folha de pagamento, e os R$ 20 restantes serão descontados na mesma folha.

“Esta é uma demonstração por parte do Governo do Estado da preocupação com a qualidade de vida dos servidores. É um grande plano de valorização da saúde bucal e estamos felizes em ser a primeira secretaria a participar desta importante ação”, avaliou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.