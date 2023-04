Alep: Sessão solene homenageia quem defende os autistas

Sugestão do Deputado Estadual Alisson Wandscheer

O Deputado Estadual Alisson Wandscheer (SOLIDARIEDADE) é o proponente de uma sessão solene em homenagem a pessoas que se destacam em suas áreas de atuação na defesa dos direitos e pela inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A solenidade marca o Abril Azul, mês de conscientização do autismo, e foi chamada de “TEAgradeço pela atuação em prol do Autismo”.

A sessão especial será realizada no próximo dia 27 de abril, quinta-feira, às 18 horas, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Durante a cerimônia, serão agraciadas pessoas que atuam na causa, reconhecendo seu trabalho e esforços para promover a empatia e buscar uma sociedade mais justa e acessível.

“Serão homenageadas pessoas, profissionais, entidades, associações e entes públicos com relevantes ações em prol das pessoas e famílias dentro do Transtorno do Espectro Autista. Quem cuida de pessoas com TEA, buscando a conscientização da sociedade e consequentemente políticas públicas mais efetivas que garantam qualidade de vida, autonomia e independência para o autista tem o nosso apoio, o nosso respeito, muita gratidão e merece este reconhecimento”, destaca o parlamentar que também é pai atípico.

Alisson Wandscheer tem como bandeira do seu mandato na Assembleia Legislativa a causa da neurodiversidade. Seus projetos são voltados para melhorar a vida das pessoas e famílias dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, com dignidade, respeito e igualdade.

O mês de abril é internacionalmente conhecido como o “Abril Azul” em razão das diversas campanhas de conscientização e mobilização sobre o autismo que acontecem em todo o mundo. A realização dessa sessão solene é uma importante iniciativa para valorizar e reconhecer o trabalho de quem se dedica à causa e para dar visibilidade à importância da inclusão das pessoas com autismo na sociedade. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, o Brasil pode ter mais de dois milhões de autistas.