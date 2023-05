Siqueira Campos recebe CastraPet

Expectativa é de castrar 200 animais

“Siqueira Campos está recebendo o CastraPet, nesta quarta-feira (17), por conta dos recursos que destinei atendendo ao pedido da vereadora Adriane Barbosa Lemes! A expectativa é castrar 200 animais. O CastraPet é um programa do Governo do Estado de esterilização gratuita de cães e gatos. Como defensor da causa animal, eu que apresentei a ideia ao governador Ratinho Junior! O objetivo do programa é conter a crescente população de animais nas ruas e, consequentemente, a possibilidade do aumento de casos de zoonoses”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

Vale destacar que dezenas de cidades do Norte do Paraná já receberam a visita do CastraPet graças aos recursos destinados pelo deputado estadual Cobra Repórter. São eles: Jaguapitã, Guaraci, Nossa Senhora das Graças, Rolândia, Ângulo, Imbaú, Arapongas, Centenário do Sul, Nova América da Colina, Prado Ferreira, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Bela Vista do Paraíso, Sertaneja, Uraí, Rancho Alegre, Bandeirantes, Leópolis, Nova Fátima, Jundiaí do Sul, Abatiá, Santa Mariana, Barra do Jacaré, Jacarezinho, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Guapirama, São Jerônimo da Serra, Santa Fé, Sabáudia, Ibiporã, Andirá, Itambaracá, Primeiro de Maio, São João do Caiuá, Nova Esperança, Tamarana, Ariranha do Ivaí e Sertanópolis.

Os recursos do CastraPet são de emendas parlamentares e do Tesouro do Estado e o suporte logístico é dos municípios que realizam o cadastramento dos tutores e disponibilizam o espaço para a estrutura. Desde o início do programa em 2019 até o final de fevereiro desse ano, já foram atendidos 65.999 animais em 210 municípios de acordo com a Agência Estadual de Notícias.

Os tutores dos cães e gatos recebem orientações sobre a importância da vacinação, da vermifugação e das visitas periódicas ao veterinário. Os municípios também têm a contrapartida de realizar ações educativas sobre o bom cuidado com os animais. A castração de cães e gatos evita as crias indesejadas, além de doenças como câncer de útero e mamas nas fêmeas, e reduz bastante a incidência do câncer de próstata nos machos, além de zoonoses – doenças infecciosas que podem ser transmitidas para o homem.