Soldado Adriano é o líder do PP na Alep

Indicação definida em reunião entre os quatro deputados da legenda

O deputado estadual Soldado Adriano José (PP) é o novo líder do Progressistas (PP) na Assembleia Legislativa do Paraná. A indicação foi definida na tarde de quinta-feira (2) em reunião entre os quatro deputados da legenda.

Além de Adriano José, a bancada do PP é formada pelos deputados Matheus Vermelho, Paulo Gomes e pela presidente estadual da legenda e segunda secretária da Assembleia, Maria Victoria.

UNIÃO – O deputado Soldado Adriano José agradeceu a confiança dos colegas de legenda e disse que a bancada trabalhará de forma unida nos debates e votações de temas que refletem na vida dos paranaenses.

“A bancada do PP defende o fortalecimento dos municípios, mais investimentos em segurança, saúde, educação e infraestrutura. Também trabalhamos pela melhoria do ambiente de negócios e das condições de vida daqueles que mais precisam”, disse.

“Isso só soma nosso relacionamento positivo e próximo do governo do Estado, que se consolida, com a presença do deputado federal e agora secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, que além de uma grande liderança política, que eu admiro, nos ajudará na missão de fomentar o desenvolvimento do nosso Estado e a geração de empregos”, destacou Adriano José.

SABEDORIA – A deputada Maria Victória desejou sucesso ao colega na nova missão. “Tenho certeza que o deputado Adriano José desempenhará muito bem as funções e terá discernimento e sabedoria para liderar a nossa bancada nas votações e nos debates”, pontuou.