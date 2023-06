Tomazina avança e permanece entre os 10 melhores na saúde

Prêmio foi um veículo zero quilômetro para o setor

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso (foto), e sua equipe, conquistaram mais um benefício para a saúde do município. Receberá um veículo novo, através do Programa Previne Brasil, pois o município ficou entre os dez no Paraná com as maiores notas nos indicadores do segmento.

A doação, às equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e da Atenção Primária, está vinculada ao

Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, considerando o Mapa Estratégico da SESA (Secretaria de Estado da Saúde).

“Cuidamos da criança, mulher, idoso, pessoa com deficiência, urgência, saúde mental, condições crônicas, enfim fortalecendo a Atenção Primária à Saúde, integrada e articulada à Atenção Ambulatorial Hospitalar”, assinalou o chefe do executivo, adicionando sua gratidão também ao secretário de Saúde, Beto Preto, e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior.