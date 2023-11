TRE recebe o Selo Clima Paraná 2023

Nesta quinta-feira (9), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, participou da cerimônia de outorga do Selo Clima Paraná de 2023, que integrou a programação do 6º Seminário Paranaense de Logística Reversa, promovido pela Federação das Indústrias do Paraná (FIEP).

A solenidade, realizada no Campus da Indústria, em Curitiba, contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Sustentável do estado do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge, que representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior; do vice-presidente da FIEP e vice-coordenador do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FIEP, Miguel Rubens Tranin; e do presidente do Simepar, Eduardo Alvin Leite.

O TRE-PR conquistou o Selo na Categoria A – Mercado Interno, atingindo a pontuação máxima no Prêmio, que busca mitigar os efeitos das mudanças climáticas e reconhecer as organizações paranaenses comprometidas com o desenvolvimento sustentável.

Além do presidente do TRE-PR, participaram do evento a diretora-geral do TRE-PR, a doutora Daniele Cristine Forneck Franzini; o assessor-chefe da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, o doutor Valcir Mombach; a secretária de Planejamento e Logística de Eleição e de Inovação, Solange Maria Vieira; a coordenadora de Inovação e Sustentabilidade, Claudia Afanio; e a chefe da Seção de Gestão da Sustentabilidade, Acessibilidade e Responsabilidade Social (SGSARS), Sandra do Nascimento Ferreira.