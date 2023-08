Wilson Matos recebe o título de cidadão benemérito do Paraná

Proposta da deputada estadual Maria Victoria

O empresário e educador Wilson Matos Filho receberá nesta sexta-feira (4) em Maringá o título de cidadão benemérito do Paraná. A lei, de autoria do ex-deputado estadual Dr. Batista (UNIÃO), foi aprovada em 2015 e será entregue ao homenageado em virtude da proposição da deputada estadual e segunda-secretária da Assembleia Legislativa do Paraná, Maria Victoria (PP).

A sessão solene de outorga do título ocorrerá às 19h30, no buffet Moinho Vermelho. A solenidade contará com a presença de diversos deputados estaduais da região de Maringá, tais como Evandro Araújo (PSD), Do Carmo (UNIÃO), Delegado Jacovós (PL), Adriano José (PP), dentre outros.

Sobre o homenageado

Wilson Matos Filho é formado em administração pela UniCesumar, especialista em Marketing e Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Santa Catarina.

Na UniCesumar, começou trabalhando ao lado do pai, professor Wilson de Matos Silva, ainda jovem e depois de formado assumiu a responsabilidade pela administração da instituição, sendo assim um dos responsáveis pelo desenvolvimento e colocação da UniCesumar entre as principais instituições de ensino superior do país.

Atualmente é presidente licenciado do SINEPE/NOPR (Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado do Paraná), 1º vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, presidindo recentemente Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem) e a Sociedade Rural de Maringá (2012 a 2015).

Em 2013 foi homenageado com o Prêmio Jovem Empreendedor, concedido pelo Copejem (Conselho Permanente do Jovem Empresário), da Acim, e recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná o título “Homem Destaque do Ano”, pela contribuição ao desenvolvimento da educação no Estado, além do título de Cidadão Benemérito de Maringá. Recentemente lançou o livro “SINEPE/NOPR 30 anos”, que retrata a história do sindicato, durante a posse para a nova gestão.

Serviço

Sessão Solene – Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Outorga do Título de Cidadania Benemérita a Wilson Matos Filho

Local: Moinho Vermelho – Av. Colombo, 8700 – Maringá-PR

Horário: 19h30