Aumento de dengue exige mais vigilância

Unidade Sentinela atende até 21 horas

A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal, informou que o quadro atual da Dengue em Santo Antônio da Platina está crescente, saltando para 153 casos positivos até o dia 9 de abril. Foram investigadas até esta data, 700 pessoas. Os demais números são: notificados (694); descartados (369); e 172 pessoas que aguardam o resultado do exame; e nenhum óbito.

O tratamento pode ser iniciado independente do exame. A Unidade Sentinela tem por objetivo de estar com o paciente na fase mais crítica da doença e, posteriormente, este passa a ser acompanhado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“O trabalho tem sido intenso. Fazemos visitas domiciliares para saber como os pacientes estão evoluindo clinicamente, assim como acompanhamos os pacientes hospitalizados, mas sabemos que, apesar de todos os esforços despendidos, ainda há descontentamentos, com isso, pedimos paciência, pois estamos fazendo o melhor que podemos e vamos melhorar”, informou Tânia.

O Setor de Controle de Endemias, coordenado pela servidora Cristiane Aparecida dos Reis tem organizado constantemente diversas ações para o controle e combate ao mosquito Aedes Aegypti, causador da Dengue, como é o caso da mobilização que ocorreu em janeiro com os mutirões de limpeza, contando com a parceria das Secretarias de Saúde, de Serviços e Obras Públicas e o de Meio Ambiente, removendo entulhos, lixos, pneus, com o intuito de eliminar os criadouros do mosquito.

Diante de tudo isso Tânia Bardal enfatizou que “o grande combate aos criadouros está nas mãos da população, pois ajuda muito se em cada família, uma pessoa dedicasse pelo menos 10 minutos a cada 10 dias, para verificar se em sua casa há algum criadouro do mosquito”. E completou: “os Agentes de combate às endemias orientam a população, mas a remoção do lixo é do morador”.

Outro ponto elencado por Tânia é que a Vigilância em Saúde tem trabalhado aos sábados, domingos e feriados para atender os pacientes da melhor forma possível, ou seja, atendendo as emergências, atualizando dados, notificando o sistema e conferindo resultados, devido ao volume de serviço.

A pessoa que sente algum desconforto imaginando ser Dengue deve, inicialmente, procurar uma UBS ou o Pronto Socorro (PS), ou no caso, a própria Unidade Sentinela de Combate à Dengue. “Mas, o paciente passará pela avaliação de enfermagem, atendimento médico, com prescrição e solicitação de exames laboratoriais”, disse Tânia. Segundo ela, após a consulta, já é realizada a coleta de sangue e se for prescrita a hidratação venosa, será feita na própria Unidade Sentinela.

Dados

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou Boletim na quarta-feira (8), registrando 5.404 casos da doença no Paraná. Os dados epidemiológicos totalizam 115.590 notificações, 30.635 diagnósticos confirmados e 27 mortes. As Regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí (7.193); 17ª RS de Londrina (7.105); 15ª RS Maringá (3.569); 12ª RS de Umuarama (2.262) e a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho (1.852).

O Prefeito Gil Martins tem pedido constantemente uma atenção especial para as pessoas que apresentam sintomas de Dengue, tanto é que, sua gestão não mediu esforços para que a Unidade Sentinela fosse uma realidade no Município, aliás, a primeira em todo o Norte Pioneiro, com o objetivo de trabalhar com a prevenção.

Cadeiras

Ainda no final de março, chegaram à Unidade Sentinela, confortáveis cadeiras para hidratação endovenosa, adquiridas pela administração do prefeito Gil Martins e da vice-Prefeita Terezinha Maiorky. “Pode parecer que é pouco, mas representa muito para nós”, destacou Tânia.

Sentinela

A Unidade Sentinela de Combate à Dengue conta com atendente, enfermeira e médico. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, sem fechar no horário de almoço. Ali as pessoas encontram médico das 9h às 11h, das 12h às 14h, das 15h às 17h e das 17h às 21h, ou seja, oito horas por dia há um profissional médico para prestar o melhor serviço à comunidade naquela unidade.

A coleta de sangue na Sentinela é feita das 8h às 16h. Grupo A, coleta somente Hemograma; Grupo B, coleta Hemograma, NS1 e Sorologia. Aos sábados, domingos e feriados, as pessoas devem procurar pelo Pronto Socorro.