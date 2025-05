HOSPITAL NOSSA Senhora da SAÚDE recebe R$ 1,2 milhão para modernizar o CENTRO CIRÚRGICO

Verba conquistada via deputado Romanelli e secretário Beto Preto

O Hospital Nossa Senhora da Saúde recebeu nesta quinta-feira (22) a visita do Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli. Durante o encontro com a direção, o conselho de administração, assessores e representantes da equipe médica, foi celebrada a liberação de R$1.240.600,61 pela SESA com apoio do atual Secretário de Saúde Beto Preto que não mediu esforços para este fim.

O recurso será integralmente investido na aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico. A iniciativa visa triplicar a capacidade de realização de cirurgias trazendo também outras especialidades cirúrgicas que não são realizadas hoje pelo HNSS.

“Esse apoio demonstra o acolhimento e o compromisso do deputado com as causas da saúde pública. Os hospitais filantrópicos enfrentam muitos desafios, e essa verba chega em um momento crucial”, destacou o Diretor Geral José Roberto Mota de Barros.

Com essa conquista, o Hospital Nossa Senhora da Saúde avança em sua missão de oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente à população, reafirmando seu papel fundamental na rede de saúde do Paraná.

Segundo o Diretor Administrativo Daniel Macedo com este recurso serão adquiridos diversos equipamentos para o centro cirúrgico do HNSS. Equipamentos que o Hospital Nossa Senhora da Saúde não teria condições de adquirir com recursos próprios por conta do auto investimento necessário. Nos coloca em outro patamar de acolhimento e segurança do paciente trazendo para a nossa comunidade equipamentos ultra modernos e seguros.

O Hospital Nossa Senhora da Saúde será uma das instituições mais bem equipadas do Norte Pioneiro.

Estiveram presentes os membros da Diretoria: Diretor Geral José Roberto Mota de Barros, 1º Tesoureiro Mario Miranda Negrisoli e o Diretor Administrativo Daniel Macedo.

Do Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Saúde esteve presente a Presidente Maria Teresa Dal Bianco Negrisoli.