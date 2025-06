Norte Pioneiro tem 29 mortes por síndromes respiratórias em 2025

Aumento de 13% no número de casos

Um novo levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (06) mostra que o Paraná registrou, desde o começo do ano e até agora, 10.038 casos e 469 mortes de pacientes hospitalizados por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs). O trabalho evidencia que só na última semana foram 783 casos e 33 óbitos computados. Dentre os dados, 801 casos 74 mortes correspondem a SRAGs por Influenza.

Quando comparado ao mesmo período no ano passado, o número de casos aumentou 13%, saindo de 8.836 para os atuais 10.038. Já com relação aos óbitos, foram 612 no mesmo período em 2024, o que indica uma redução de 23% com os atuais 469 deste ano.

Confira dados de casos e óbitos de SRAG hospitalizado no Norte Pioneiro, 2024 e 2025:

18ª RS – CORNÉLIO PROCÓPIO:

2024: 54 casos e 14 óbitos / 2025: 106 casos e 6 óbitos

19ª RS – JACAREZINHO:

2024: 69 casos e 8 óbitos / 2025: 147 casos e 23 óbitos

Acompanhando a alta demanda, o Laboratório Central do Estado (Lacen/PR) registrou o maior número de exames processados em um único mês desde 2023. Foram 3.769 exames em maio (63% a mais que a média de 2,3 mil exames mensais), sendo 1.322 somente na última semana. Dentre as amostras do mês, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e a Influenza continuam predominando, num total de 51,52% das amostras, sendo 25,68% para VSR e 25,84% para Influenza.

VACINAÇÃO – A vacinação contra a gripe influenza está aberta para toda a população acima de seis meses de idade. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforçou a importância da imunização para evitar agravamento da doença. “A melhor forma de evitar as formas graves da doença é a prevenção. A vacina contra a gripe está disponível e é essencial neste momento, especialmente diante do avanço do vírus”, afirmou.

Dados do Vacinômetro Nacional mostram que o Paraná registrou a aplicação de 2.336.173 vacinas contra a Influenza, sendo que apenas 40,80% do grupo prioritário de gestantes, crianças e idosos procurou pela imunização. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% de cada um destes grupos. O Estado já recebeu e distribuiu para os 399 municípios, 4.188.000 doses.

Essa é uma síndrome que se caracteriza pelo conjunto de sinais e sintomas que podem ter como causa uma série de doenças, sendo a pneumonia a principal. Por isso, são diversos os agentes etiológicos, como o Streptococcus pneumoniae, influenza ou o Sars-CoV-2, por exemplo.

Os principais indicadores da SRAG são tosse, febre e dificuldade para respirar. No entanto, os quadros podem vir associados a sintomas de síndrome gripal. Como cefaleia e sinais de gravidade, como choque ou descompensação de doença de base (insuficiência cardíaca ou DPOC, por exemplo).

Ao identificar um ou mais sintomas descritos acima, a indicação consiste em procurar ajuda médica. Afinal, a Síndrome Aguda Respiratória Grave pode causar diversos danos à saúde e, inclusive, a morte.

Geralmente, cuidados mais intensos, como a internação, por exemplo, tornam-se necessários. Além disso, o isolamento social e a realização de testes que auxiliem na identificação da causa da SRAG também são fundamentais para evitar uma possível propagação. Afinal, a síndrome pode ser causada por doenças contagiosas, como gripe e Covid-19.