Passeata conscientiza sobre autismo em Sap

Nesta segunda-feira de manhã

Ao longo deste mês de abril a Secretaria Municipal de Saúde envolveu diversos setores da Prefeitura, estabelecimentos de ensino e sociedade em geral, com uma programação diversificada tratando sobre o autismo.

O encerramento do denominado “Abril Azul”, será nesta segunda-feira, dia 28, início às nove horas com a Passeata de Conscientização sobre o Autismo, tendo a saída defronte ao prédio da Prefeitura.

O “Abril Azul” – dedicado à conscientização sobre o Autismo – é promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Comemorado mundialmente no dia 2 de abril, a Conscientização do Autismo traz três objetivos bem claros que são: aumentar a visibilidade do Transtorno do Espectro Autista (TEA), reduzir o preconceito e promover uma sociedade mais inclusiva para as pessoas autistas.

A Psicóloga platinense Mariana Eleutério Rosa Carlos, mãe de uma criança de três anos e meio com autismo, esteve na Prefeitura, atendendo convite da organização municipal do Mês do Autismo, quando disse que “a sociedade está aprendendo a olhar com mais atenção para a pessoa Autista. Mas ainda existe o preconceito. Por mais que a informação esteja para todos, se olha superficialmente para o que acontece no dia a dia. Dentro desta realidade, espera que o autista se comporte da forma como querem e se esquecem de ver a dificuldade que existe”.

Mariana estava acompanhada na ocasião pela Secretária Municipal de Saúde, Adriana Almeida e pela Diretora do Departamento de Saúde, Camila Scatena. Ela exerce a profissão há oito anos e enfatizou que uma pessoa autista precisa ter sim o apoio da família, mas mais do que isso, de profissionais com um olhar acolhedor. “Os pais são a base para ajudar a criança, então quanto mais tarde a gente deixar passar mais dificuldades a criança vai ter”, disse a psicóloga, acrescentando que “a Casa do Autista é um avanço para que as crianças e adolescentes tenham um olhar de profissionais que entendem a situação”.

Casa do Autista

Quando ela se referiu à Casa do Autista, é devido a um projeto da atual gestão do Prefeito Gil Martins, que está em tratativas de organização com a 19ª Regional de Saúde, de Jacarezinho e em parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi). “Se tudo ocorrer bem, pode ser que no segundo semestre deste ano já consigamos colocar em prática a Casa do Autista em Santo Antônio da Platina”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Adriana.

(Na foto, a partir da esquerda, Secretária da Saúde Adriana Almeida, Psicóloga Mariana e a Diretora de Saúde do Município, Camila Scatena)