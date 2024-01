Reunião do conselho de saúde debaterá o HOSPITAL DE IBAITI

Oposição diz que projeto propõe “terceirização” e prefeitura, uma PPA; assunto toma contornos de controvérsia

Exclusivo: Daniel C. Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ibaiti, convocou os integrantes para uma Assembleia Extraordinária na sede da entidade, no centro, às 13h30m nesta quinta-feira, dia 11. A pauta será em torno do Hospital Municipal (imagem de capa).

Hudson Júnior Gonçalves, que foi gerente-geral da agência platinense do Banco do Brasil e secretário municipal de Agricultura na primeira gestão do atual prefeito, Antonely Carvalho, manifesta apreensão com o que chama de “terceirização” e exige “transparência e participação nas decisões”, afirmou para a reportagem nesta quarta-feira. dia dez.

Ele é pré-candidato a prefeito pelo PL nas eleições do dia seis de outubro próximo.

Procurado, o prefeito (que é médico) detalhou ao Npdiario que pleiteia uma PPP (Parceria Público Privada), ” não temos recursos financeiros para manter… O formato que recebemos do governo do Estado foi esse, para diminuir o custo operacional; teremos que contratar mais 20 funcionários e médicos também”, disse,. adicionando que a gestão da prefeitura ficaria em torno de R$ 1,1 milhão mensais, ao passo que através da PPP mais ou menos R$ 600 mil; “em Arapoti e Carlópolis já funcionam assim, em outros hospitais municipais e regionais também”.

A prefeitura e o legislativo poderão fiscalizar, “o contrato será de dez anos e não é privatização”, finalizou.

Haverá ainda uma Audiência pública e nova votação na câmara de vereadores.